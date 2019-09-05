Devletin kasasında kalanlar 5 yandaş şirkete!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre 14 milyar TL değerindeki 5 yatırıma teşvik getirildi. Teşviklerden yararlanan firmalar arasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon, Erdoğan'ın damadının İHA firması Baykar Makina, TUSAŞ ve 2002 yılında özelleştirilen Asil Çelik de bulunuyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı karara göre 14 milyar TL değerindeki 5 büyük yatırıma teşvik getirildi.

KALYON, BAYKAR VE TUSAŞ DA YARARLANACAK

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlar arasında; Adana’da Ceyhan Polipropilen AŞ tarafından gerçekleştirilecek 8,2 milyar lira sabit yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi, Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1,99 milyar lira sabit yatırım tutarlı güneş paneli üretim tesisi, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1,4 milyar TL sabit yatırım tutarı rüzgâr tüneli tesisi, Bursa'da Asil Çelik AŞ tarafından gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon TL olan makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretimi tesisi ve İstanbul’da Baykar Makina Sanayi AŞ tarafından gerçekleştirilecek 600 milyon lira sabit yatırım tutarlı insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi bulunuyor.

NELER KAZANACAKLAR?

Bu 5 şirketten 10 yıl boyunca;

Vergi alınmayacak (Gümrük vergisi + KDV ve ayrıca %100 vergi indirimi tanınacak.) Ayrıca %60-120 oranında değişen tutarlarda yatırıma katkı verilecek,

Yeni işe alacakları 2919 işçinin işveren sigorta primlerini; 224 nitelikli personelin 10 yıl süresince (asgari ücretin 20 katına kadar olmak üzere) toplamı 167 milyon lira tutarındaki ücretlerini; 490 milyon liraya kadar olan enerji tüketim harcamaları devlet ödeyecek,

Kalyon’a ise bunların dışında özel olarak 300 milyon lira tutarında faiz/kar payı ve hibe desteği verilecek.

Bu şirketlere tanınan çıkarın tutarını bugünden hesaplamak olanaksız, ancak yalnızca enerji yatırım desteği, nitelikli yatırım desteği gibi adlarla ödenecek tutar milyarı aşıyor.

Bugün yayımlanan 5 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla belki 100 milyar belki de onun da üzerinde çıkar sağlanacağı öngörülebilir.