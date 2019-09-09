Devlet okullarında teneffüsler uzadı, daha da uzayabilir

Devlet okullarında ders araları 15 dakikaya çıktı. Bakanlıkta bu sürenin 40 dakikaya kadar uzaması için yapılan çalışma hakkında görüşünü aldığımız öğretmenler, uygulamanın öğrencilerin derse konsantrasyonunu artırmak amacını taşıdığı söylenirken gerçek amacın başka olduğuna vurgu yapıyor. Öte yandan '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' projesi için pilot uygulamaya da başlandı.

Devlet okullarında ilk ve orta öğretimde teneffüs süreleri uzuyor. Bugün başlayan yeni öğretim yılının ilk sürprizi okul çıkış saatlerini bazı okullarda 45 dakikaya kadar ileri atacak şekilde teneffüs sürelerinin uzamasıydı.

40 dakikalık derslerin arasında, 15 dakika süreli olarak ara veriliyor. Öğle teneffüsü için bu süre yine daha uzun oluyor.

NİYET KÖTÜ: 40 DAKİKA DERS, 40 DAKİKA ARA

Konuyla ilgili bilgi aldığımız eğitim emekçileri, bakanlığın bu konuda “pedagojik” gerekeler göstererek gündemde tuttuğu bir uzatma eğilimi olduğunu, zaman zaman dile getirilen tenefüs sürelerinin 40 dakikaya kadar uzayabildiğini belirtti.

Bakanlık çevrelerinde yapılan tartışmalarda, 40 dakikalık dersten sonra aynı uzunlukta bir dinlenme arası verilmesi ve bir sonraki derse girilmesinin de savunulduğunu, bunun çocukların derslere konsantre olmasını kolaylaştıracağının öne sürüldüğünü anlatan bir öğretmen “Bu söylenenin bilimsel dayanaklara sahip olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten işin aslına bakarsanız, gerçek amacın bu şekilde örtülmek istendiğini görebilirsiniz. Devlet okullarında öğrencilerin okulda kalma süreleri veliler için öğrenim süresinin uzunluğu ve bir bakıma okulda daha çok şey öğrenme dışında, bir bakıma çocuğun aile üzerindeki yükünün azalması anlamına geliyor. Çalışan anne babalar, ülkemizde çalışma saatlerinin rekor üstüne rekor kırdığını da unutmayın, çocuklarının okulda daha uzun bir süre geçirmesinden memnun oluyorlar. Tenefüs sürelerini uzatarak bakanlık bir bakıma onlara da bir küçük hediye veriyor. Öte yandan bu eğilim, yani tenefüs sürelerinin uzatılması, bakanlığın hiç hissettirmeden ders sayısını azaltmasını da mümkün kılacak. Öğretmen atamayı sevmeyen bir yapısı var biliyorsunuz Milli Eğitimin, bu şekilde tam gün eğitim görünüşte sürerken, aslında eğitim süresi azaltılması da mümkün olacak” diye konuştu.

KAOSA DOĞRU

Bu uygulamanın öğrenciler ve öğretmenler açısından sonuçlarını sorduğumuzda aldığımız yanıtsa çarpıcıydı:

Öğrencilerin okulda vakit geçirmeyi, yani ders aralarında dinlenmeyi, eğlenmeyi, arkadaşlarıyla bir arada olmayı tercih edeceklerini düşünebilirsiniz ama çoğu okulda sağlıklı dinlenme ve oyun alanları zaten yok. Ders aralarında öğrenciler katlar arasında gezip, koşturmak dışında pek bir şey zaten yapamıyorlar. Şimdilik 15 dakika olan ara daha da uzadığında, bir sonraki derse yenilenmiş olarak değil de dersten iyice kopmuş olarak gireceklerini öngörmek zor değil. Şunu da söyleyeyim, okulların verili koşullarında, ders aralarını uzatmak beton binalara tıkıştırılmış öğrencileri dinlendirecek bir ortam sunmuyor. Tersine uzayan aralar kaos yaratacak. Daha doğrusu çoğu yerde zaten varolan kaosu büyütecek. Bu tablonun öğrenciyi daha mutlu kılacağını hiç sanmıyorum. Eğitim sistemine uzak olanlar öğretmenler için bir rahatlama sağlanacağını düşünebilir. Tam tersi geçerli. Öğretmenlerin üzerindeki yük artacaktır, üstelik bu yük bir eğitimci için mesleğinin parçası olan bir yük değil. Öğretmenler ders aralarında da çalışmaya devam ediyor. Nöbet tutuyorlar, öğrencilerin sağlığı ile ilgili sorumlulukları sürüyor. Söylediğim o kaosla baş etme görevine sahipler. Ders çıkış saatinin ileri atılmasının da ne anlama geleceği açık olmalı.

ANTALYA'DA 'DEMO'

Öte yandan bakanlığın '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' projesi için Antalya'da 14 ilk ve orta okulda pilot uygulamaya başlandığı bildirildi. Habertürk tarafından hazırlanan bir haberde "40 dakikalık derslerde resim, badminton, müzik, halkoyunları, kick box, futbol, judo, işaret dili, satranç, masa tenisi, beştaş, yedi kiremit, bocce gibi faaliyetlerin düzenlendiği" anlatılırken, 8.30-14.30 olan okul saatlerinin 8.20-16.00 olarak değiştiği belirtiliyor.

Görüşüne başvurduğumuz bir ilkokul sınıf öğretmeni, Habertürk'ün haberini şaşkınlıkla okuduğunu belirterek tepkisini şöyle ifade etti: "İnsanları nasıl bu kadar kolay aptal yerine koyabiliyorlar? Uzun uzun da öğrencilerin ne kadar mutlu olduğunu anlatmışlar. Kick Box ve Judo faaliyetlerinden söz ediliyor bir de. İlkokul ve ortaokullarda sağlık personeli yok şu anda! Her okulun kapısına bir ambülans koymayı düşünüyor olmalı bakanlık. Gerçekten öğrenmek isterim, bu pilot okullarda teneffüslerde dövüş sporları yapılırken koşullar gözden geçirilmiş mi acaba?"