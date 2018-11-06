Devlet kurumlarındaki usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden alındı

Kamuda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay'ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker görevden alındı. Yerine Zekeriya Tüysüz'ün atandı.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay’ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

1992’den bu yana kurumda görev yapan Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı. Söz konusu atama kararı, Sayıştay'ın internet sitesinde yer aldı.

Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporları geçtiğimiz ay yayınlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama gazete ve televizyonlarda yer almıştı.

Kurum geçtiğimiz haftada belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklar kamuoyuna yansımıştı.

Oda TV'de yer alan habere göre ise denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker'in kendi isteğiyle mi görevinden ayrıldığı yoksa el mi çektirildiği henüz bilinmiyor.