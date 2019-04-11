Devlet hastanesinde yarım milyonluk vurgun

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi’nin kantin işletmesini üç yıl önce alan S.T.’nin yarım milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi’nin kantin işletmesini üç yıl önce alan S.T.’nin, ilk yılın ardından aylık kirayı ödememesi ile başlayan olay, İl Sağlık Müdürlüğü ve birkaç kez değişen hastane yönetiminin göz yumması sonucu yolsuzluk skandalına dönüştü. Aylık kirası 15 bin TL’ye yaklaşan kantinin ödenmeyen kirası ile vurgunun boyutu yarım milyonu buldu. Yolsuzluk skandalı yurttaşların CİMER’e başvurusu ile ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, ilk başvuru Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapıldı. Müdürlüğe bağlı hastane kantini için verilen yanıtta, “İşletmecinin kirayı ödememesi nedeni ile teminatının gelir kaydedileceği, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi yapılacağı konusunda yazı yazılmıştır” denildi. Ayrıca konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın da bilgilendirildiği belirtildi. İki yıldır ödenmeyen kira hakkında kantinin tahliyesi için de 2019 Ocak ayında yazı yazıldığı, yeni ihalenin yapılacağı duyuruldu.

Sağlık müdürlüğünün yanıtına karşın kantin işletmecisinin kirayı ödememesi üzerine yurttaşlar, CİMER üzerinden hastane yönetimine başvurdu. Yurttaşlar, hastane yönetimine ihalelerden yasaklandığı belirtilen S.T’nin aynı zamanda Çanakkale’nin Kepez İlçesi Sülüklü Çeşme Mesire Alanı’nı kiralamak için girişimlerde bulunduğunu da bildirdi. Mesire alanının kiralanması işinden bilgisi olmadığını belirten hastane yönetiminin verdiği yanıt, yolsuzluğun boyutlarını da gözler önüne serdi. Hastane yönetimi, şubat ayındaki yanıtında, “Kişiden tahsil edilmeyen kantin kirası ile ilgili sözleşme fesih işlemleri başlatılmıştır. İhaleyi yapan İl Sağlık Müdürlüğü’ne de yazı yazılmıştır” dedi. Hastane yönetimi, kendi kantinlerini hala işletmeye devam eden kiracıya Nisan 2018’den beri ev adresinde ulaşamadıklarını belirterek “Kişi adresinde bulunamadığından dolayı kişiye gönderilen yazıların, fesih ve tahliye yazılarıın tebliği çok uzun zaman almıştır. Çanakkale Sağlık Müdürlüğü’nün kantini tahliye kararı yazısı yazılmış olup, 04.02.2019 tarihinde hastane yönetimine iletilmiştir. Tahliye kararının elimize ulaşmasını takiben konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre; kantin ihalesi 26 Şubat’ta yapılmasına karşın kirasını ödemeyen işletmeci halen çıkarılamadı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün ihalesi yine üç yıllık süre ile yıllık 168 bin TL bedelle yapılırken, hastaneyi dolandıran işletmecinin halen kantini işletmeye devam ettiği öğrenildi.