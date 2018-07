Devlet Denetleme Kurulu'na olağanüstü yetkiler

'DDK, her bakanlığın her kurumun, her kuruluşun örgüt yapısına adeta nüfuz ediyor: iç denetim birimleri ile üst yöneticilerin soruşturmacı olarak belirlediği görevliler arasında çıkabilecek görüş ayrılıkları ve uyuşmazlıkların çözümü bile DDK’nın yetkisine verilmiş.'

Kadir Sev