Devlet Bilal'i bekliyor: Vali, rektör, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri...

Bu fotoğraf, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu olmak dışında hiçbir resmi ve kamusal sıfatı bulunmayan Bilal Erdoğan'ı karşılayan üst düzey kamu görevlilerinin içine düştükleri durumu gözler önüne serdi.

Saadet Partisi'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Ahmet Faruk Ünsal, bugün kişisel Twitter hesabında bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta vali, rektör, milletvekilleri, belediye meclis üyelerinin hazır ola geçmiş durumdaki halleri yer aldı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu olmaktan başka hiçbir resmi ve kamusal sıfatı bulunmayan Bilal Erdoğan'ı karşılamak üzere sıraya giren kent protokolünün bu hali, devletin adeta bir aile mülküne dönüşmesinin kanıtlarından biri olarak yorumlandı.

Ünsal, fotoğrafı şu yorumla paylaştı: "Bugün Adıyaman’da Bilal Erdoğan karşılaması. Vali, milletvekilleri, rektör, belediye meclis üyesi, Ak Parti il başkanı. Hangi resmi sıfattan dolayı il protokolünü hazırolda bekletiyor beyefendi. Bu resim devletin aile mülküne dönüştürüldüğünün resmidir."