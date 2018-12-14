Devlet 3. Havalimanı işçilerini haklı buldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, yeni havalimanında çalışma koşullarının kötülüğünü kabul etti. Ocak, 'Üçüncü havalimanının şantiye koşulları, evet, son derece haklısınız. Bu şantiye koşullarında biz de İGA nezdinde girişimde bulunduk. Tahtakuruları bu dönemde kabul edilebilecek şeyler değil. Bu şantiye koşullarının ilaçlanmasının, servis imkânlarının, yemek koşullarının düzenlenmesi konusunda bizim de defalarca uyarımız var' dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, İstanbul Havalima yapımında 2015 yılından bu yana 220 bin kişiden 30 işçinin iş kazasıyla, 25 işçinin ise doğal koşullarda hayatını kaybettiğini söyledi. Şantiye koşullarının kötü olduğunu kabul eden Ocak, DHMİ’nin bu konuda defalarca havalimanı yapımını üstlenen şirketler grubunu uyardığını da bildirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre TBMM KİT Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 2015-2016 hesapları ele alındı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, milletvekillerinin İstanbul Havalimanı’na yönelik sorularını yanıtlarken önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin İstanbul Havalimanı’ndaki çalışma koşullarına yönelik soruları üzerine DHMİ Genel Müdürü Ocak, şantiye koşullarının kötü olduğu yönündeki tepkilerin haklı olduğunu kabul etti

'BU DÖNEMDE KABUL EDİLECEK ŞEYLER DEĞİL'

DHMİ’nin havalimanını yapan şirketler grubuna bu kapsamda başvurduğuna işaret eden Ocak, “Üçüncü havalimanının şantiye koşulları, evet, son derece haklısınız. Bu şantiye koşullarında biz de İGA nezdinde girişimde bulunduk. Tahtakuruları bu dönemde kabul edilebilecek şeyler değil. Bu şantiye koşullarının ilaçlanmasının, servis imkânlarının, yemek koşullarının düzenlenmesi konusunda bizim de defalarca uyarımız var” diye konuştu.

Ocak, işçilerin haklarını aramaya başlamasıyla şantiyede ciddi düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Ocak, işçi ölümlerinin kabul edilebilir şeyler olmadığını da belirterek, üçüncü havalimanı yapımında hayatını kaybeden işçilerle ilgili yeni veriler açıkladı.

'55 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ'

Ocak, havalimanının yapımı için resmi yer tesliminin yapıldığı 2015 yılından 29 Ekim tarihine kadar şantiyede 220 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Ocak, havalimanı yapımında çalışan 220 bin kişiden "30 işçinin iş kazasıyla, 25 işçinin ise doğal koşullarda hayatını kaybettiğini" söyledi.