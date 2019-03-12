Devasa şehir hastaneleri inşaatlarının örtemediği gerçek: Sağlıkta dışa bağımlıyız!

Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre sağlıkta bütünüyle dışa bağımlıyız. Dışa bağımlılık ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın. Oysa şehir hastanesi inşaatlarının sadece 18’inin maliyeti 60 milyar dolar civarında. Bu parayla sağlıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak mümkün.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle sağlık sektöründe dışa bağımlılığın yoğun olduğunu belirterek, "İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.

Koca, “Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023’e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sağlıkta dışa bağımlılığı itiraf eden Bakan “Şehir Hastaneleri Projesi”nin de yürütücüsü. Özel şirketlerle işbirliği içinde yürütülen şehir hastaneleri projelerinin maliyeti inanılmaz rakamlara ulaşıyor. Buna göre sadece 18 projenin toplam bedeli 60 milyar doları bulabilir. Öngörülen proje sayısı ise 32.

Türk Tabipleri Birliği’nin raporuna göre şehir hastanelerinin yüksek maliyeti hastalardan fazla ücret alınmasına, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleşmesine neden oluyor. İş kazası ve sağlık hizmetinin kalitesizleşmesi tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Şehir hastanelerinin yüksek maliyetinin faturasının sağlık emekçilerine ve halka kesileceğine dikkat çekilen raporda, hastanelerin ödenekleri yetersiz kaldığında ve döner sermayenin gelirinde azalma olduğunda hastalardan ek ücret talep edilebileceği belirtildi.

Şehir hastanelerinin maliyetinin incelendiği raporda TTB’nin dikkat çektiği bir başka önemli konuysa, yatırımın koruyucu sağlık hizmetine değil hastaneciliğe, hasta olmaya yapılıyor olması. Bir başka noktaysa şehir hastanelerinin uzak ve ulaşımı zor yerlere yapılması. Bu durum şehir içindeki özel hastanelerin sayısını ve özel hastanelere talebi arttırabilir. Asıl önemlisi inşaata yatırılan bu paralarla sağlıkta dışa bağımlılığın tamamıyla ortadan kaldırabileceği.