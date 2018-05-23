DEÜ'ye konferans için gelen AKP il başkanı dinleyici bulamayınca salondan ayrıldı

AKP İzmir il başkanı Aydın Şengül, bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler kampüsünde öğrencilere 'Bağımsızlık mücadelemiz sürüyor' başlıklı konferans vermek istedi. Ömer Yiğitbaşı konferans salonuna yeterli dinleyici gelmeyince, Şengül ve okul yöneticileri kampüsten ayrıldı.

soL-İzmir