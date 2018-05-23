DEÜ'ye konferans için gelen AKP il başkanı dinleyici bulamayınca salondan ayrıldı

AKP İzmir il başkanı Aydın Şengül, bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler kampüsünde öğrencilere 'Bağımsızlık mücadelemiz sürüyor' başlıklı konferans vermek istedi. Ömer Yiğitbaşı konferans salonuna yeterli dinleyici gelmeyince, Şengül ve okul yöneticileri kampüsten ayrıldı.
soL-İzmir
Çarşamba, 23 Mayıs 2018 13:27

AKP, seçim propagandasını üniversite kampüslerine taşıdı. Sol, sosyalist, muhalif, ilerici etkinliklere izin verilmeyen kampüslerde, AKP'nin rahatlıkla "konferans" adı altında propaganda faaliyeti yapabilmesi dikkat çekti. 

AKP İzmir il başkanı Aydın Şengül'ün, bugün saat 12.00'de Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler kampüsü Ömer Yiğitbaşı konferans salonunda "konferans" vereceği afişlerle duyuruldu. Konferans saatinde salona gelen Şengül, yeterli dinleyici bulamayınca İİBF Dekanı Kamil Tüğen ve dekan yardımcılarıyla birlikte salondan ayrılmak zorunda kaldı. 