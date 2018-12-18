Deutsche Bank hisseleri sene başından beri yüzde 56 değer kaybetti

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank, ay başında genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle düzenlenen baskınla zor durumda kalırken, geleceği tartışılan bankanın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Ticaret gerilimi, siyasi belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışındaki belirsizlikler, İtalya'nın borç yükü, Avro bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmeler Avrupa'da yılın gündemini oluşturdu. Tüm bunlar bölge ekonomilerine zarar verirken, Avrupa bankacılık sektörünü de derinden etkiledi.

Piyasalardaki dalgalanmalardan en fazla etkilenen bankalardan olan ve ismi soruşturmalarda geçen Deutsche Bank da zarar gören bankaların başını çekti.

BANKANIN GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ

Yakında 150. yılını kutlayacak bankanın gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 6.2 milyar avroya düştü. Bankanın gelirleri, ocak — eylül döneminde ise geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 5 azalarak 19.7 milyar avroya indi.

Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 gerileyerek 229 milyon avro olduğunu açıklamıştı.

HİSSELER BİR YILDA YÜZDE 56 DEĞER KAYBETTİ

Deutsche Bank, gelirlerindeki düşüşün yanı sıra ay başında genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle düzenlenen baskınla da zor durumda kaldı.

Bu gelişmeler bankanın hisse değerlerine olumsuz yansıdı ve Frankfurt Borsası'nda işlem gören bankanın hisselerinde büyük düşüş yaşandı. Bankanın hisselerindeki kayıplar, geçen yılın aralık ayından bu yana yüzde 56'ya yaklaştı.

Geçen yıl 18 Aralık'ta 17.10 avrodan işlem gören hisseler, 18 Aralık 2018 kapanış itibarıyla 7.57 avroya indi. Bankanın piyasa değeri ise 23 milyar avrodan fazla eriyerek 16 milyarın altına geriledi.

COMMERZBANK İLE BİRLEŞME İDDİALARI

Alman basınında, hükümetin Deutsche Bank ile Commerzbank arasında birleşmeyi kolaylaştırmanın yollarını aradığına yönelik haberler yer aldı.

Bununla birlikte Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, kendisi dahil bakanlıkta Deutsche Bank'ın geleceğine yönelik "uykusuz geceler" geçirmediklerini belirterek, "Almanya'nın güçlü ve başarılı bankalarının dünya çapında faaliyet gösteren pek çok Alman şirketiyle çalışmaya ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi büyümesindeki ivme kaybı ve İtalya bankacılık sektörünün durumu ortadayken, gelecek yıl içinde Alman bankası için radikal kararlar alınması bekleniyor.

Deutsche Bank'ın hem Alman ekonomisindeki hem de küresel ölçekteki etkisi nedeniyle iflasına müsade edilemeyeceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların bankaya yeni sermaye enjeksiyonu için güven duymadığını vurguladı. Uzmanlar, Deutsche Bank'ın kendisinden küçük ama Almanya'nın büyük bankalarından biri olan Commerzbank ile birleştirilmesinin yanı sıra bankaya hükümetin özel yatırımcılarla birlikte sermaye koyması ve bankanın varlık ve faaliyetlerinde önemli küçülmeye gidilmesinin de alternatifler arasında olduğunu bildirdi.

Commerzbank ile Deutsche Bank'ın birleşmesinin finansal sektörde tekelleşmeye yol açacağına işaret eden uzmanlar, Alman devletinin sermaye koyması bankanın kredi riskini Alman vatandaşlarına yüklenmesi anlamına geleceğini belirtti.

İSMİNİN DEĞİŞMESİ DE TARTIŞILIYOR

Alman kamuoyunda Deutsche Bank'in ismi de tartışılıyor.

Bankanın adında yer alan 'Deutsche' (Alman) kelimesinin, bankanın karıştığı uygunsuz işlemlerden dolayı ''Almanya'' markasını kirlettiği ve bu nedenle ''Deutsche'' ifadesinin çıkarılması isteniyor.