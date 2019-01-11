Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.
Cuma, 11 Ocak 2019 16:40

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, Türk Lirası'nın dünyanın en ucuz para birimi olduğunu, dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 3 değer kaybettiğini belirtti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Saravelos, en pahalı para olarak ise Çin Yuanı'nı işaret etti ve yuanın dolar karşısında cuma günü 6 ayın en yüksek seviyesine çıktığına dikkati çekti.

Deutsche Bank stratejisti ayrıca Japon Yeni'nin önde gelen paralar içinde en ucuzu olduğunu belirterek, "Bu Japon Yeni'ne yatırım yapmamızın nedenlerinden biri" diye konuştu.