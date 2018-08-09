Destici: Tecavüz ve terör için idam istiyoruz, siyasi suçlar için talebimiz yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz, siyasi suçlar için bir talebimiz yok' dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam teklifi için, "Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var" ifadelerini kullandı.
BBP lideri Destici, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.
Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Toplumda böyle bir beklenti var. Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için.
- Biz idamı BBP olarak, ilkeli bir şekilde çaba sarf ediyoruz. TBMM'ye bunu sunacağız. Bizim hazırladığımız teklif tam bitmedi ama idam cezası onandıktan sonra en erken uygulama üç yıl sonra olacak. Meclis'ten, Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Cumhurbaşkanının af yetkisi olacak. Hukukçular, doktorlar olacak. Bütün şartlar oluştuktan sonra idam cezası gerçekleşecek. Bizim kendi kültür ve inancımıza uygun olan, adaleti de tesis edecek bir teklifte bulunuyoruz.
- TBMM'de 400 sayısı gerekiyor. Biz diyoruz ki Meclis'te 400 oy alsa bile referanduma gitsin diyoruz. Bütün suçlar, cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Bir intikam duygusuyla ortaya getirilmiş bir teklif değil. ABD idamı uyguluyor. 1976'dan bu yana yılda 11 kişiye tekabül ediyor. Çok vahşice de olsa, her suçun karşısında idam olsun diye bir talebimiz yok.
- Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var.