Destici: Tecavüz ve terör için idam istiyoruz, siyasi suçlar için talebimiz yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bir küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı tecavüz edip öldüren sapıklar için, diğeri de terör eylemi gerçekleştiren teröristler için idam cezasını istiyoruz, siyasi suçlar için bir talebimiz yok' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, idam teklifi için, "Siyasi suçlar için bir talebimiz yok. Biz somut bir şekilde, BBP olarak iki kesim için idam cezası istedik. Bir cani sapıklar için istedik, bir diğeri de silah sıkan teröristler için istiyoruz. BBP'nin somut bir çerçevesi var" ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle: