Derya Köroğlu'ndan açıklama geldi: İnanmayın

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportaj sonrası tepki çeken Yeni Türkü grubundan Derya Köroğlu, haberde yer alan ifadeleri yalanladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine röportaj veren Yeni Türkü grubundan Derya Köroğlu, haberde yer alan ifadeleri yalanladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Köroğlu, "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok. Malum basınla muhatap olmamın nedeni, son yaptığım 'İki Iyi Çocuk' film muzikleri bahanesiyle Antakya'daki film galasına gelip benle konuşmalarıdır. Gala öncesinde beni üst üste aramalarına rağmen kabul etmemiştim röportajı ancak film hatırına tarafsız bir söyleşi sözüne kandım maalesef. 40 yıldır tüm samimiyetimizle müzik yapmış, her konserde duruşumuzu ve gelecek umutlarımızı seyircimizle paylaşmış insanlar olarak, böyle oyunların bizi yolumuzdan saptırmayacağını bilin lütfen" ifadelerini kullandı.