Dertleri asgari ücret değil ev satmak: TESK Başkanı konut fiyatlarını eleştirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut fiyatlarını asgari ücret üzerinden eleştirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklama ile konut fiyatlarını eleştirdi.

Açıklamasında piyasalardaki olumsuz gidişin önüne konut fiyatlarının düşürülmesi ile geçileceğini belirten Palandöken, "İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Fiyatlarının yarıya düştüğünü iddia ederek 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var'' ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin yükseltilmesini değil, konut fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyleyen Palandöken,'' Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar'' ifadesini kullandı.