'Dersim'deki orman yangınına sadece gönüllüler müdahale etti'

Dersim'de iki haftadır devam eden orman yangınları, gönüllülerin müdahalesiyle söndürülebildi. Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak yangına havadan müdahale talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını bildirdi.

Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Dersim’in Aliboğazı bölgesinde başlayan ve kısa sürede yayılan orman yangınına sadece gönüllülerin müdahale ettiğini belirterek, “Yangınla birlikte 1800 bitki türü ile koruma altındaki canlıların bulunduğu milli park ve endemik türler zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü’nden yazılı olarak havadan müdahale talep ettik ancak yanıt alamadık. Bunun takibini yapacağız” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Ekoloji Birliği devlet kurumlarının yangın süresince herhangi bir müdahalede bulunmadığını bildirdi. Bu tavrın anayasal suç olduğunu vurgulayan Ekoloji Birliği, yangının etkili olduğu bölgelerde köylerin boşaltılmak zorunda kalındığını kaydetti. Açıklamalarda ayrıca yangının birincil nedeninin bölgedeki askeri operasyonlar olduğu savunuldu.