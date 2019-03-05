Dersim'de seçim çalışmaları büyük bir coşkuyla sürüyor: İki ilçede daha büro açılışları yapıldı

Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) Dersim merkez bürosunun açılışının ardından dün de Nazımiye ve Pülümür seçim bürolarının açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Dersim Demokratik Halk Dayanışması'nın TKP listelerinden seçimlere giren adayları büyük bir coşkuyla seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Nazımiye ve ardından Pülümür'de yapılan açılışlarda seçim bürolarının önünde davul zurna eşliğinde meydana yüründü. Sonrasında meydanda sırasıyla Nazımiye Başkan Adayı Sebahat Babayiğit, Pülümür'de ise Birgül Çiçek Ateş halka seslenerek konuşma yaptı. İlçelerde TKP adına Nazlı Somel, Sosyalist Meclisler Federasyonu adına Mehmet Ali Eser ve DDHD Dersim Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu konuşma yaptı.

Belediye başkan adayı olarak önerilmesini büyük bir heyecanla karşıladığını belirten Sebahat Babayiğit "Çünkü doğup büyüdüğüm bu coğrafyaya karşı bunu bir sorumluluk olarak gördüm. Nazımiye halkının daha iyiye daha güzele yürütmek adına yola çıktım. Nazımiye halkı yıllardan beri tekrardan ibaret olan bir sistemle yönetilmektedir. Artık alternatif olarak tıpkı Ovacık pratiğinde olduğu gibi şeffaf belediyecilik anlayışının özne haline getirilmesi gerekiyor" dedi.

Pülümür Belediye Başkan Adayı Birgül Çiçek Ateş, Pülümür halkına seslenerek söz yetki karar halka şiarı ile devrimci halkçı bir programı esas aldıklarını bu anlamda doğaya ve insana dair söz söyleyeceklerini belirtti.

TKP adına konuşan Nazlı Somel ise patronlarla hırsızlarla aynı gemide değiliz vurgusu yaparak, "Bu başarı DDHD ile birlikte hayat buldu" ifadelerini kullandı.

SMF adına söz alan Mehmet Ali Eser ise, "Türkiye'de korku imparatorluğu üzerinden sonsuz yalanlar söyleniyor. Bu yüzden de halk gerçeklerden koparılmaya çalışılıyor. Emperyalist tekelleşmenin hayvancılığı, tarımı yok ederek nasıl kendini inşa ettiğini görüyoruz. Korku politikalarına değil; bilime, kardeşliğe insan olmaya ihtiyacımız var" dedi.

Son olarak konuşma yapan Fatih Mehmet Maçoğlu "Bugün Dersim'de yedi bölgede ittifaklar dahilinde bir vicdanı, enerjiyi ortaya çıkardık. Ovacık burjuva partilerin bile örnek aldığı bir model olmuştur. Bugün de bu yoldaşımız bu modeli Nazımiye'de hayata geçirmek istemektedir. Artık söz kadınlarda.Nazımiye halkının seksen yıl sonra bir kadını irade olarak göreceğine inanıyorum" dedi.

Daha sonra adaylar tanıtılarak etkinlik sonlandırıldı.

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