Dersim'de mazbata gaspına karşı belediye meclis üyelerinden açıklama

Dersim'de mazbataları gasp edilen dört belediye meclis üyesi, bugün bir basın açıklaması yaptı. 31 Mart'ta halk tarafından seçilen dört meclis üyesinin mazbataları 'KHK ile ihraç edildikleri' bahanesiyle iptal edilmişti.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından başlayan hukuksuzluklar, seçimlerin ardından yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen devam ediyor.

Dersim Belediyesi’nde yerel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği kriterlere uygunluğu İl Seçim Kurulu’nca incelenen ve adaylıklarında hiçbir sorun görünmediği için kabul edilen TKP'li ve HDP'li belediye meclis üyelerinin mazbataları iptal edilmişti.

Dersim Belediyesi binasının önünde mazbataların iptaliyle ilgili bugün basın açıklaması gerçekleştiren TKP belediye meclis üyesi Candan Badem ve HDP belediye meclis üyeleri Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Hıdır Demir, "Karar hukuksuz ve siyasi bir karardır, asla kabul edilemez” dedi.

Mazbataları iptal edilen belediye meclis üyeleri adına yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler halkın vermiş olduğu bu yetkiyi kullanmak için mazbatalarımızı Dersim Belediyesi’ne sunarak göreve başladık. Ancak Tunceli Valiliği’nin Kanun Hükmünde Karaname’leri (KHK) gerekçe gösterip mazbatalarımızın iptali yönünde YSK’ye yaptığı itiraz sonucunda mazbatalarımız iptal edilmiştir. YSK’nin aldığı bu karar kendi kurullarının aldığı kararları yok saymaktır. Başka bir deyişle kendini inkar etmektir ve hiçbir anayasal dayanağı yoktur. Anayasa’nın seçme ve seçilme ile ilgili hiçbir maddesi tarafımızdan ihlal edilmemiştir. KHK’yle kamudan ihraç edilmek idari bir yaptırım kararıdır. Seçilmenin önünde engel değildir. Yasal anlamda bir tespit yapılması gerekiyorsa bu tespit, adaylık başvurusu sırasında yapılmalıydı. Adaylık sürecinde başvurumuzun reddedilmeyip kabul edilmesi; seçildikten sonra KHK gerekçe gösterilerek mazbataların iptali yönündeki karar yine söylüyoruz hukuksuz ve siyasi bir karardır ve asla kabul edilemez.”

TKP MECLİS ÜYESİ BADEM: YSK BİZLERE TUZAK KURMUŞ!

Ortak açıklamanın ardından söz alan TKP Belediye Meclis Üyesi Candan Badem, "Seçim öncesinde KHK ile ihraç edilmiş adayların belediye başkanı ve meclis üyesi olma hakkını kabul etmiş gibi görünen YSK’nin bizlere tuzak kurmuş olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de mevcut durumda Anayasa ve yasalar fiilen askıya alınmıştır. Dolayısıyla YSK kararı yok hükmündedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Dersim halkının çıkarlarına hizmet edeceğimi ve Dersim Belediyesi’nin seçilmiş belediye başkanının yanında olacağını halkımıza saygıyla duyurum” dedi.