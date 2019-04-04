Dersim'de kayyum oyunu: Mazbata teslimi 'söylenemeyecek güvenlik' gerekçesiyle ertelendi

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak göreve başlayacaktı ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden bu sabah işlemlerin ertelendiği bildirildi. Heyet bu bilgi üzerine Seçim Kurulu'na giderken, kendilerine 'söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği' iletildi.

soL - Haber Merkezi