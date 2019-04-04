Dersim'de kayyum oyunu: Mazbata teslimi 'söylenemeyecek güvenlik' gerekçesiyle ertelendi

Dersim'de TKP listelerinden girdiği seçimleri kazanan ve belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün mazbatasını alarak görevi devralacaktı.
Çarşamba gününe kadar yoğunluk bahane edilerek görevin devredilmesi ertelenirken, bugün yapılacak mazbata teslimi de hiçbir gerekçe gösterilmeden ertelendi.
Erteleme kararı sonrası Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye meclisi üyeleri Seçim Kurulu'na gidilirken, burada heyete "söylenemeyecek güvenlik gerekçesiyle mazbatanın verilemeyeceği" iletildi.
Atılan bu adımlar kayyumun devreye girdiği ve süreci uzattığı yorumlarına neden oldu.
Yaşanan bu gelişme üzerine saat 11.00'de belediye önünde bir basın açıklaması yapılacak.