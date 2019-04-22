Dersim Belediyesi gelir-gider tablosunu belediye binasına astı

Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, 2018-2019 tarihleri arasındaki gelir-gider tablosunu belediye binasına astı.
Ovacık Belediye Başkanı olduğu dönemde şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin gelir-gider tablosunu paylaşan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni dönemde de aynı anlayışı sürdürüyor. Maçoğlu, Dersim Belediyesi'nin gelir gider tablosunu belediye binasına astı.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Belediyemize ait 2018-2019 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı. Şeffaf belediyecilik kapsamında Tunceli Belediyesi olarak 2018-2019 tarihleri arasında belediyemize ait gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak, halkımızın bilgisine sunduk” ifadeleri kullanıldı.
Asılan tablolarda kayyum yönetiminin 60 milyon liradan fazla borç bıraktığı görüldü.