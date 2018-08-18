Der Spiegel: Scholz, IMF’ye gitme konusunda Albayrak’ı ikna etmeye çalıştı

Der Spiegel, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında geçen Perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Alman bakanının Albayrak’ı IMF’ye başvurma konusunda ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Almanya Maliye Bakanlığı iddiayı reddetti.

Der Spiegel, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurması için Türkiye'yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Derginin haberinde, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde de konunun gündeme geldiği belirtildi. Haberde, Scholz’un telefon görüşmesinde Türkiye'nin IMF’ye başvurma konusunu bir kez daha gözden geçirmesi yönünde Albayrak’ı teşvik etmeye çalıştığı öne sürüldü. Buna karşılık Albayrak'ın gelecek hafta Körfez ülkelerini ziyaret ederek mali destek isteyeceğini söylediği aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaptığı açıklamalarda, Türk hükümetinin IMF'ye başvurma gibi bir planının olmadığını, hedeflerinin yabancı yatırımcı çekmek olduğunu vurgulamıştı.

ALMAN MALİYE BAKANLIĞI İDDİAYI REDDETTİ

Ancak Maliye Bakanlığı sözcüsü, Scholz ve Albayrak’ın görüşmesinde Türkiye’nin IMF yardım programına başvurması konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Sözcü, Alman hükümetinin Berlin’de Cuma günü yapılan olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. “Dün yapılan telefon görüşmesinin somut içeriğine dair burada bilgi vermek istemiyorum” diyen sözcü sözlerini "Bir IMF programına olası bir başvuru konusu dün konuşulmadı” şeklinde sürdürdü.

Maliye Bakanlığı sözcüsü iki bakanın 21 Eylül’de görüşeceğini de teyit etmedi. Sözcü, "somut bir tarih veremeyeceğini” söyledi. Ankara, iki bakanın bu tarihte görüşme konusunda anlaştığını bildirmişti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesinde iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının biraraya gelmesi konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Türkiye'deki “gelişmeleri yakından izlediklerini” belirten Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ise "Türkiye’nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasının” Almanya’nın da çıkarına olduğunu ifade etti. Sözcü, "iyi ekonomik ilişkilerin” buna katkı sağladığını belirterek, “her zaman olduğu gibi bu yönde çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.