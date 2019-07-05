Deprem riskini fırsata çevireceklermiş: Beton dökecek yer arıyor...

'Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik' diyerek yıllar önceki büyüme hikayesini anlatan Limak'ın patronu Nihat Özdemir, bugünlerde çimento pazarının daralmasından rahatsız. Çimento üretiminin yüzde 33, iç satışların yüzde 41 azaldığını belirten Özdemir, bu daralmayı insanların hayatını ilgilendiren riskli yapıları kâr kapısı olarak görerek aşmak istediklerini ise, 'İç pazarda kentsel dönüşüm iyi bir fırsattır. 7 milyon riskli yapı depreme dayanıksız olduğu için bu kapsamda yenilenecektir' sözleriyle ortaya koydu.

2000 yılında özelleştirmeleri "fırsata" çevirerek çimento sektörüne giren ve şu anda Türkiye’nin en büyük ilk üç çimento üreticisinden biri haline gelen Limak'ın patronu Nihat Özdemir, inşaat sektöründe daralma yaşandığını, bunun kendilerini de olumsuz etkinlediğini söyledi.

Özdemir, yılın ilk 4 ayında çimento üretiminin yüzde 33, iç satışların yüzde 41 azaldığını belirterek, "2018 yılının ilk 4 ayında mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesiyle satışlar beklenenden fazla artış göstermişti. Ancak bu yıl mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum ve geçen yılın son 5 ayında görülen küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma devam etmiştir" dedi.

İç satışların 12 aydır küçüldüğünü vurgulayan Özdemir, konut sektörünün daraldığını, inşaat harcamalarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 düştüğünü söyledi.

İNSANLARIN HAYATI DEĞİL, CEBE GİRECEK PARA İLGİLENDİRİYOR...

Yaşanan bu daralmaya karşın sektörü umutlandıran başlıkları sıralayan Özdemir, 7 milyon riskli konutu "kâr" kapısı olarak gördüğünü ise şu sözlerle aktardı:

"Bunun yanında sektörümüzü umutlandıran, etkileyen en önemli konu da ülkemizde genç nüfus oranının yüksek olmasıyla konut talebi dönemsel olarak ertelense de hiçbir zaman bitmeyecektir. İç pazarda ayrıca kentsel dönüşüm de iyi bir fırsattır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde 20 milyon konut ihtiyacı söz konusu olacaktır. 6306 sayılı yasayla kentsel dönüşümün önü açılmış ve dönüşüm hızlanmıştır. Ülkemizdeki yaklaşık 7 milyon riskli yapı depreme dayanıksız olduğu için bu kapsamda yenilenecektir."

ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, AKP iktidarında servetini katlayan patronlar listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.

Bir dönem Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Özdemir, Fenerbahçe'ye yapılan şike operasyonu sonrası yaptığı açıklamalarla tepki görmüştü. Özdemir, "Cemaat Fenerbahçe’yi ele mi geçirmek istiyor" sorusuna, 11 aylık başkanvekilliği döneminde, bir cemaatin Fenerbahçe'yi ele geçirmek gibi bir hareketini görmediğini söyleyerek yanıt vermişti. Özdemir aynı programda, "Benim 20 milyon taraftarım varsa bu 20 milyon taraftarımın 2-2.5 milyonu da cemaat mensubu arkadaşlarımızdır. Onlar da Fenerbahçemizin başarılı olması için benim kadar iyi niyetli olarak onlar da dua etmişlerdir" demişti.

Özdemir'i kamuoyunun yakından tanımasını sağlayan şey Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı dönem olurken, onu asıl parlatan ise AKP iktidarında aldığı "kârlı" ihaleler oldu.

2012 yılında sahibi olduğu Limak'ın nasıl bu kadar büyüdüğü yönündeki bir soruya yanıt veren Özdemir, "Limak’ın son 10 yılda hızlı büyümesinde ihalelerdeki başarımızdan ziyade altyapıya yönelik öngörülerimiz etkili oldu. Altyapıya yönelik yatırımları hedeflediğimiz için müteahhitlikteki birikimlerimiz bize çok önemli katkı sağladı. Sonuçta doğru yatırım kararları ve doğru konjonktür büyümemizi destekledi. Ancak en önemlisi, bizim yatırım yapmak için hızlı büyüyen sektörleri seçmemiz oldu. Baktığınızda son 10 yılda enerji, inşaat, çimento, havacılık ve turizm sektörleri hep yüksek büyüme gösterdi. Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. Bugün bünyemizdeki 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz ise 2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüyerek 3 milyar doları yakalayacağız" ifadelerini kullanıyordu.