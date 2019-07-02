Depolarda Gökçek'in seçim çuvalları ortaya çıktı: Ankaralıları yıllarca böyle kandırmaya çalışmış

Ankara Dikmen Vadisi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kafeterya olarak planlanıp depo olarak kullanıldığı tespit edilen bina hakkında tartışma yaratacak iddialar ortaya çıktı.

Ankara Dikmen Vadisi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kafeterya olarak planlanıp depo olarak kullanıldığı tespit edilen bina hakkında tartışma yaratacak bilgiler ortaya çıktı. Ciddigazete'de yer alan habere göre, söz konusu binada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in seçim afişleri ile "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.



2009 yılındaki yerel seçimlerde gündeme gelen ve Gökçek’in, “Benimle alakası yok” dediği afişlerin oğlunun seçim afişleriyle aynı depodan çıkması dikkati çekti.