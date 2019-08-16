Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e yapılan polis saldırısına ilişkin açıklama

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile görevliler arasında "rezervasyon" tartışması çıktı, olaya müdahale eden polis ekipleri ise yaşanan tartışmanın ardından Denizlispor Başkanı Çetin'e saldırdı.

Saldırı sonrası Çetin darp raporu alırken, polislerden şikayetçi oldu.

Saldırıya ilişkin bugün bir açıklama yapan Muğla Valiliği, polisleri savunduğu açıklamada suçlunun Çetin olduğunu öne sürdü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Takviye asayiş ekiplerinin intikalinde Ali Çetin ve beraberinde bulunanların agresif tutum ve davranışlarla, görevli polislerin yakalama işlemi gerçekleştirmesine hakaret ve küfürlerle aktif direnç göstermeleri üzerine; görevli polislerimizce kademeli olarak gaz spreyi ve zor kullanılmıştır. Aşırı alkollü olan şahıs direnmemesi ve küfretmemesi konusunda defaatle uyarılmasına rağmen aynı agresif tutum ve davranışlarını hakaretlerle birlikte doktor raporu almak üzere sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesi’nde de devam ettirmiştir. Olaya müdahale eden polis memurları karşılaştıkları direnç, fiili mukavemet ve hakaretlerden dolayı şikayetçi olurken, Ali Çetin de kendisinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Meydana gelen olaya Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."