Denizli'de deprem: Yıkılan binalar var

İzmir'de meydana gelen 4,8'lik depremin ardından Denizli'de de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından bu kez 6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.19’de Denizli’nin Çardak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Çardak olarak tespit edildi.

Bu depremden dakikalar sonra yine Denizli Çardak merkezli 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre Denizli'deki deprem 6,5 büyüklüğünde.

YIKILAN BİNALAR VAR

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde deprem sonrası yıkılan binalar olduğu belirtiliyor.

Yıkılan binaların altında insanların kaldığı öğrenildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik "Can kaybı yok, yaralanmalar var. Çöken evler var. 15-20 saniye süren bir depremle karşılaştık, benim makam odamın duvarı yıkıldı. 2-3 ev yıkıldığını haberini aldık, yaralılar var. Vatandaşlarımız korktu. Kriz masası oluşturduk. İki üç evin yıkıldığına ilişkin haber aldık. Hemen oraya ekip gönderdik. Can kaybımız yok" dedi.

Tutluca muhtarı ise, 100'e yakın evin girilemeyecek durumda olduğunu açıkladı.

Denizli'nin çeşitli köylerinde hasar gören çok sayıda ev olduğu belirtiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.

AFAD AÇIKLAMASI

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor" dedi.

DEPREM SONRASI HEYELAN

Denizli’deki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan bir vatandaşın yoldan geçtiği sırada meydana gelirken cep telefonu ile görüntülendi.