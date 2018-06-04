Denizli'de 62 asker yemekten zehirlendi

Denizli'de 62 asker dün öğle karavanasında çıkan yemekten zehirlendi. Hastanelere ve tugay revirine kaldırılan askerlerin 60'ının taburcu edildiği, 2 askerinse tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli’de dün öğle karavanasında çıkan yemekten zehirlenen 62 askerden 2’sinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli Tugay Komutanlığında Cumartesi günü öğle karavanasında çıkan yemekten yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle tugay revirine başvuran 62 askerin kontrollerinde zehirlendikleri tespit edildi. Askerlerden 26'sı Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, 36’sı ise tugay revirinde müşahede altına alındı.

Askerlerin 60’ının tedavilerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edildiği, 2 askerinse tedavilerinin devam ettiği belirtildi.