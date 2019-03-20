Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem İzmir ve Antalya'da da hissedildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, depremle ilgili şunları söyledi:

''Binalarda çatlamalar var ama can kaybı yok. Deprem; gece saat 4 civarında bir kere oldu. Daha sonra tekrar biraz önce 15 dakika önce; ben de hastanedeydim. Oradan ayrılırken kendi aracımda baktım ortalık sallanıyor. İşte o sırada esas büyük deprem oldu. Bütün vatandaşlarımız dışarıda. Bizim en çok korktuğumuz çatılardan düşenlerin insanların üzerine düşmesini önlemek amacıyla şu anda ekiplerimiz de binaların diplerini boşaltmak için çalışıyorlar. Yeşildere’ye yakın bir Ucarı köyümüz var. Orada muhtarımız aradı can kaybımız yok, gidip bakacağız birazdan. Binaların çatı katlarında çatlama olduğu, bacalarının sarsıntıyla düştüğü… Biz o yüzden korkuyoruz. Allah korusun daha büyük depremler yaşamayalım inşallah. Biz özellikle çatıdan düşecek baca ve kiremit parçalarının vatandaşlarımızı yaralamasından korkuyoruz.''

Denizli AFAD Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Yıkılan evlerimiz var, kriz merkezi kurduk" dedi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da depremi ciddi şekilde hissettiklerini söyleyerek, ''Acaba dedik masa mı… Herkes ayağa kalktı, ciddi mesafe olmasına rağmen hissettik'' dedi.

Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.