Denizli Valisi: Depremde 500'e yakın ev orta ve ağır hasar gördü

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam'daki depremde 500'e yakın evin orta ve ağır derecede hasar görerek oturulamaz hale geldiğini açıkladı.

Denizli Valisi Karahan, "Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve Türk Kızılay yetkilileriyle birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Karahan bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bin çadır dağıttık vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için. Kızılayımız sıcak yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından para yardımında bulunuldu. Depremzedelerin yüzü güldürülecek. Bunun için çalışıyoruz."

