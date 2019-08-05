Denizli Honaz'da tekrarlayan yangın

Dün akşam saatlerinde Denizli - Ankara yolu üzerinde bulunan Pınarkent Mahallesi'ndeki Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir katı atık işleme tesisinde yangın çıktı. Honaz ilçesi yakınlarındaki DOSB'de bulunan tesiste katı atıklar işlenerek katı yakıt elde ediliyor.
Kısa sürede büyüyen alevlerle tüm fabrikayı saran ateşin, fabrikanın katı atıkların yığılı olduğu alanında yayılması dikkat çekti. İlk gelen haberlere göre, yangın fabrika alanındaki yanıcılığı yüksek "kimyasal maddenin" tutuşmasıyla büyüdü.
Yangın sırasında işletme sahiplerinin zaman zaman itfaiye ekipleriyle tartıştığı, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını tartakladıkları görüldü.
Yangında şimdiye dek herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
2017'DE DE PAZARTESİ MESAİSİNDEN ÖNCE YANMIŞTI
Dikkat çekici olan bir nokta, 2017 yılında da aynı tesiste yangın çıkmış olması.
2017 yılındaki yangın da, bu seferki gibi işyerinde mesainin olmadığı saatlerde çıktı. 3 Temmuz 2017 tarihinde (Pazartesi) sabah 07.00'de, Pazartesi mesaisinin başlamasından hemen önce başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarında 3 itfaiyeci yaralanmıştı.