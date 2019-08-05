Denizli Honaz'da tekrarlayan yangın

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir katı atık işleme tesisinde çıkan yangın herhangi bir can kaybı olmadan atlatıldı. Aynı işletmede 2017 yılında da benzer bir yangın çıkmış, işyeri sahipleri 3 milyon liraya yakın zararları olduğunu duyurmuştu. Yangın sırasında patronlarla itfaiyeciler ve basın mensupları arasından tartışmalar yaşandı.

soL - Haber Merkezi