Denizli Honaz'da tekrarlayan yangın

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir katı atık işleme tesisinde çıkan yangın herhangi bir can kaybı olmadan atlatıldı. Aynı işletmede 2017 yılında da benzer bir yangın çıkmış, işyeri sahipleri 3 milyon liraya yakın zararları olduğunu duyurmuştu. Yangın sırasında patronlarla itfaiyeciler ve basın mensupları arasından tartışmalar yaşandı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 05 Ağustos 2019 07:24

Dün akşam saatlerinde Denizli - Ankara yolu üzerinde bulunan Pınarkent Mahallesi'ndeki Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir katı atık işleme tesisinde yangın çıktı. Honaz ilçesi yakınlarındaki DOSB'de bulunan tesiste katı atıklar işlenerek katı yakıt elde ediliyor.

Kısa sürede büyüyen alevlerle tüm fabrikayı saran ateşin, fabrikanın katı atıkların yığılı olduğu alanında yayılması dikkat çekti. İlk gelen haberlere göre, yangın fabrika alanındaki yanıcılığı yüksek "kimyasal maddenin" tutuşmasıyla büyüdü.

Yangın sırasında işletme sahiplerinin zaman zaman itfaiye ekipleriyle tartıştığı, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını tartakladıkları görüldü.

Yangında şimdiye dek herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

2017'DE DE PAZARTESİ MESAİSİNDEN ÖNCE YANMIŞTI

Dikkat çekici olan bir nokta, 2017 yılında da aynı tesiste yangın çıkmış olması.

2017 yılındaki yangın da, bu seferki gibi işyerinde mesainin olmadığı saatlerde çıktı. 3 Temmuz 2017 tarihinde (Pazartesi) sabah 07.00'de, Pazartesi mesaisinin başlamasından hemen önce başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarında 3 itfaiyeci yaralanmıştı.