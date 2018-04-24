Türkiye Komünist Gençliği 5 Mayıs Cumartesi günü 'Emperyalizme karşı Denizler için Gençlik Yürüyüşü' düzenleyecek. Maçka Parkı’nda buluşacak olan gençler, 50 yıl önce 6. Filo’nun denize döküldüğü Dolmabahçe’ye yürüyecek.

İdam edilişlerinin 46. yılında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16’da bir araya gelecek. Maçka Parkı’nda buluşan gençler, Dolmabahçe’ye yürüyecek.

"Emperyalizmi yenecek, Sosyalist Türkiye’yi kuracağız" başlığıyla açıklama yayınlayan TKG, erken seçim tartışmalarını hatırlatarak, halkı sağcı ve gerici alternatiflere mahkum etmeye çalışanlarla, Denizleri idam edenlerin bir olduğunu vurguladı.

"Denizlerin mücadelesi Türkiye’nin sömürücüleriyle ortaklaşmamak, onlardan bir beklenti içerisinde olmamaktır" denilen açıklamanın tam metni şu şekilde:

ONLAR NUTUK ÇEKER, DENİZE YİNE BİZ DÖKERİZ

EMPERYALİZMİ YENECEK, SOSYALİST TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan…Emperyalizm işbirlikçisi sermaye sınıfının azgın saldırısı sonucu 6 Mayıs 1972’de idam edildiler.

Bu düzenin değişmemesi gerektiğini savunanlar, ülkemizi parsel parsel yabancı tekellere peşkeş çekenler, alacakları ‘yardım’lar için efendilerine secde edenler, her fırsatta ABD ve NATO’ya bağlılıklarını vurgulayanlar katletti arkadaşlarımızı.

Ülkemiz hızla erken seçime doğru gidiyor. Aynı karanlığı yaratanlar; Deniz, Yusuf, Hüseyin idam edilsin diye dün mecliste nasıl birlikte el kaldırdıysa, halka aynı karanlığı dayatıyor ve tek seçeneğiniz var diyor: Gericilerden gerici, faşistlerden faşist beğenin. Unutun ne istediğinizi, unutun kurduğunuz hayalleri, unutun bağımsızlığı, eşitliği, özgürlüğü.

İşte tam bu yüzden öldürüşlerinden kırk altı yıl sonra, üç devrimci genci anmak, gençlik mücadelesinin önünü açanlara saygı göstermenin çok ötesinde anlamlar taşıyor.Denizler bugün aramızda değil fakat onları idam edenlerle, karanlığa boyun eğmeyenlerin mücadelesi sürüyor.

“Unutun, yeter ki diktatör devrilsin” diyenlere, Deniz’lerin mücadelesini hatırlamaya çağırıyoruz.

ONLARIN SAFI YANKİLERİN YANI, BİZİMKİ DENİZLERİN

6 Mayıs’ın mirası sömürücülerle uzlaşmamak, onlardan bir beklenti içerisinde olmamaktır.

6 Mayıs ülkeyi yönetme iddiasıdır. Denizler sağcılardan sağcı, gericiden gerici beğenmediler. Kendi mücadelelerine ve ülkemizin emekçi halkına güvendiler. Üç gence bu denli hırsla saldırmış olmalarının temel sebebi, emekçi halka güvenenlerden ve halkın iktidarını savunanlardan ölesiye korkmalarıdır.

6 Mayıs’ın mirası yurtseverlik ve anti-emperyalizmdir. Uluslar arası tekellerin, NATO üslerinin, füzelerinin, yabancı askerlerin, emperyalizm uşağı siyasetçilerin gölgesinde bağımsızlığın mümkün olmadığını savunmaktır.

6 Mayıs köhnemiş olandan kurtulma, yeni bir ülke kurma iradesidir.

Siyasetin kapıları halka ve emekçilere kapatılmaya çalışılırken, sömürücünün yerlisine ve yabancısına karşı Deniz’lerin mücadelesini yükseltmek tercih değil zorunluluktur.

Üç devrimcinin idam edilmesi için çift el kaldıranların yeri Yankilerin yanıdır, bizim safımız Deniz’lerin.

Denizlerin mücadelesini yükseltmek, NATO ve ABD üslerini kapatmak, sömürücünün yerlisi ve yabancısı ile hesap sormak için 5 Mayıs’ta 16:00’da Maçka Parkı’nda buluşacağız.