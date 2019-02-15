'Denizbank bu yılın ilk çeyreğinde satılacak'

Denizbank'ın hakim ortağı Rus Sberbank, bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Denizbank'ı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD Bank'a satmayı planladıklarını açıkladı.

Denizbank’ın hakim ortağı olan Rus Sberbank'ın CEO'su German Gref, Rus Yatırım Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizbank'ı bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Dubai merkezli Emirates NBD Bank'a satmayı planladıklarını söyledi.

DUBAİ'DEN ONAY BEKLENİYOR

Sberbank Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Lev Hasis, Ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, Denizbank'ın satılması için BAE'nin düzenleme kuruluşundan Şubat ayının sonuna kadar onay almayı umduklarını, diğer düzenleme kuruluşlarından gerekli onayı aldıklarını belirtmişti.

1997 yılında Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan Denizbank, Ekim 2006'da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia’ya satılmıştı. Rus Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı almıştı. Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99,85'lik hissesini elinde tutuyor.