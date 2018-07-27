Deniz Yücel, Muharrem İnce'ye tepki gösterdi

Deniz Yücel, Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin 'Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük' yorumu yapan Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

Türkiye’de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz Şubat ayınıda tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin "Biz bu filmiDeniz Yücel olayında gördük" yorumu yapan Muharrem İnce 'ye tepki gösterdi.

Deniz Yücel, Twitter üzerinden "Sayın İnce, bugünün Türkiye’si, başkalarının şantajına maruz kalan bir devlet değil, başka ülkelerin vatandaşlarını rehin alarak onlara şantaj yapmaya çalışan bir çete devletidir. Belki bir gün farkı anlar, CHP için doğru dersleri çıkarırsınız" açıklamasında bulundu.