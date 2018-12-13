Deniz Kuvvetleri'nde 'cemaat' operasyonu: 34 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden 'FETÖ' ile irtibatı belirlenen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden "FETÖ" ile irtibatı belirlenen iki binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemaat mensubu askerlerle ankesörlü telefonlar ve kontörlü büfe telefonları üzerinden periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve "FETÖ" ile irtibatları belirlenen iki binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında 13 Aralık tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu belirtilirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.