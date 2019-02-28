Deniz Gezmiş’in ilk kez yayımlanan fotoğrafı

1968 gençlik hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş'in ilk kez yayımlanan bir fotoğrafı ortaya çıktı.

1968 gençlik hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, 72 yaşında.

72. yaşı dolayısıyla Depo Photos tarafından Gezmiş'in 1969 yılında çekilmiş bir fotoğrafı yayımlandı.

Fotoğraf, "Bu fotoğrafı ilk kez yayınlanıyor... Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Han'da, 1969. (Erol Olgundemir - Depo Photos)" notuyla paylaşıldı.