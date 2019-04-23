Deniz Çakır'a hapis cezası talebi

Yeni Akit ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı oyuncu Deniz Çakır hakkında 1 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Deniz Çakır'ın, bir kafede karşılaştığı türbanlı kadınları taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Çakır'ın yan masasında oturan türbanlı kadınları "Burası sizin yeriniz değil, Arabistan'a gidin" diyerek taciz ettiği ileri sürüldü.

İddianamede "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlediği anlaşılmıştır" denilirken, Çakır'ın bir yıla kadar hapsi talep edildi.