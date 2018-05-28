Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, milletvekili adayı olan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın yürütüçle yürüyebildiğini belirterek "Kendisi yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Baykal’ın Antalya 1’inci sıra milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Budak, şöyle dedi: "Sayın Baykal ömrünü ülkesi için feda etmiş bir parti büyüğümüz. Onun için onun talepleri ve bu halinde bile ‘Ülkeye katkı koymak istiyorum’ demesi bizim için yeterlidir. Son 2 aydır da hiçbir bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda fizik tedavisi artık ciddi karşılık buluyor. Kendisi yürüteçle yürüyebiliyor. İnşallah çok kısa sürede, 24 Haziran’dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu müjdeyi de vermiş olalım.”