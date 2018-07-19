Deniz Baykal kurultay kararını verdi

CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin ekibinin kurultay için imza toplamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultay için Muharrem İnce'nin ekibinin çalışmaları sürerken, İnce'ye destek verdiği tahmin edilen eski genel başkan Deniz Baykal'dan ilginç bir değerlendirme geldi.

Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Ataklı, Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.