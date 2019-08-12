Denge Okulları: Denge Koleji'ni yıpratmak istiyorlar

İzmir'deki Özel Denge Koleji'nde çalışanların yaşadığı sorunlarla ilgili yayımlanan iddialara kurum yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. 'İnternet üzerinden asılsız, hiçbir gerçekleiği olmayan iddialarla saldırıldığını' söyleyen kurum bunun 'Atatürkçü, laik ve çağdaş eğitim veren Denge Koleji'ni yıpratmak, nitelikli eğitim veren okulun imajını sarsmak' amacıyla yapıldığını öne sürdü. Açıklamada iddialarla ilgili somut bir yanıta yer verilmedi.

İzmir'deki Özel Denge Koleji'nde yaşanan sorunlarla ilgili Denge Okulları'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada son günlerde okula internet üzerinden asılsız, hiçbir gerçekliği olmayan iddialarla saldırıldığı iddia edilirken, "kimler tarafından servis edildiğini bilmediğimiz bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Denge Koleji her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" denildi.

Açıklamada, Denge Koleji hakkındaki iddiaların amacının "Atatürkçü, laik ve çağdaş eğitim veren Denge Koleji'ni yıpratmak, nitelikli eğitim veren okulun imajını sarsmak olduğu" öne sürülürken, iddialarla ilgili detaylara yer verilmedi.

"Söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında kanun önünde hesaplaşmak için yasal işlemlerin başlatıldığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" uyarısıyla sona eren açıklama hakkında Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının görüşlerine başvurduk.

İDDİALAR PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ SİTESİNDE YAYIMLANMIŞTI

Patronların Ensesindeyiz sitesinde Özel Denge Koleji ile ilgili bir haber yayımlanmış ve kurumda çalışan yaklaşık 70 emekçinin hak gaspına uğradıkları öne sürülmüştü. Buna göre 15'i temizlik ve mutfak görevlisi, 45'i öğretmen ve 10'u da idari personel olmak üzere 70 emekçinin çalıştığı İzmir Özel Denge Kolej'nde emekçilerin maaşları zamanında yatırılmıyor ve parça parça ödeniyor. Sigorta primleri ödenirken maaşları düşük gösteriliyor, banka kanalıyla yatırılan gösterilen ücretin üstü elden teslim ediliyor.

Aynı haberde Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan emekçilerin, haklarını aramaları halinde işten çıkarılma ve başka kurumlarda iş bulamama tehdidiyle karşılaştıklarını anlattıkları söyleniyor ve bir grup çalışanın işten çıkarıldığı öne sürülüyor.

Görüşüne başvurduğumuz PE ağı ilgilileri açıklamanın dayanışma ağının yayımladığı ihbarla ilgili olduğunu, kurumun daha önce aynı açıklama metnini yollayarak okulla ilgili haberin PE sayfalarından kaldırılmasını istediğini ancak öğretmenlerin iddialarına herhangi bir somut yanıt vermeyip, "atatürkçü, laik ve çağdaş" eğitim verdiklerini anlattıklarını söyledi.

'ÇOK SAYIDA İHBAR ALIYORUZ'

Açıklamada başlatıldığı söylenilen yasal işlemler hakkında bilgilerinin olmadığını söyleyen yetkililer, okulların tatile girmesi ve yeni sözleşmelerin yapılmaya başlanması ile birlikte özel okullardan çok fazla ihbar aldıklarını, çok sayıda öğretmenin katılımıyla oluşturulan PE Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı'nın her biri birer öğrenim marketi gibi işleyen kurumlarda sömürü ve hak gasplarına karşı yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtti.

'DEVLET LAİK EĞİTİM ALMAK İSTEYENLERİ ÖZEL OKULLARA DOĞRU İTTİRDİ'

PE ilgilileri yaptıkları çalışmaları şu sözlerle savundu:

"Devlet okullarının bilimdışı ve geri bir eğitim düzeyine mahkum edilmesiyle birlikte çocuklarına bilimsel ve laik bir eğitim vermek isteyen aileler özel okullara doğru ittirildi. Devletin kendi okulları için yaptığı harcamalar dibe vururken, aslında ailelere 'çocuğunuzu imam hatipe vermek istemiyor musunuz, özel okula verin' denildi.

Kriz ve yoksullaşmayla birlikte burada da büyük sıkıntılar var. Bu sistem içinde, aynı müfredatı uygulayıp kendilerini 'laik eğitim pazarı' olarak sunan çok sayıda okul, eğitim emekçilerini daha fazla sömürerek para kazanmaya bakıyor. Bunu yaparken hakkını arayan emekçilere de 'çağdaş eğitime komplo yapıyorlar' diyerek saldırabiliyorlar.

Biz emekçilerin haklarını aramaya devam edeceğiz."

