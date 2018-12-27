'Denetlenen 81 bin ürünün 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandı'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugüne dek 81 bin ürünün denetlendiğini, bunların 1800'ünde fahiş fiyat artışı saptandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Döviz kurlarında yaşanan artışın tüketiciye yansıması konusunda araştırmalar yürüttüklerini" belirten Pekcan, bu kapsamda 81 ürünün denetlendiğini, bunların 1800'ünde fahiş fiyat artışı tespit edildiğini bildirdi.

Pekcan, son günlerde sayısı artan konkordato başvurularıyla ilgili olarak da konuştu. "Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu" diyen Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek."

ABD İLE TİCARET

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ek vergiler konuldu. Çelikte alüminyumda ek vergi konuldu. 13 Ağustos itibariyle de bu ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Dünya Ticaret Örgütü'nde profesyonel bir ekibimiz var. Demir-çelik konusunda iki tane dava kazandık. Son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde olumlu sinyaller alıyoruz. İş dünyası için her şey çok daha güzel olacak. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz. İhracatçılarımızın hakkını her zeminde koruyacağız. Türkiye için konulan ek vergilerin kalkmasını bekliyoruz."

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

"Her türlü yaptırım en fazla Türkiye'yi etkiler. Türkiye'ye muafiyet kararının uzatılacağını bekliyoruz."

'SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE İNANAN BİR İNSANIM'

"Ben serbest piyasa ekonomisine inanan bir insanım. Ancak rekabetin sağlanamadığı konularda bunu sağlamak bizim görevimiz. Ticaret il müdürlüklerimiz bu işi çok sağlam götürdüler. Tespitlerimizi kendilerine bildirdik. Yazılı savunmalarını istedik. Sonra belediye ekiplerine de bakanlığımızın ekipleri eğitim veriyorlar. 7 bin firmayla yazıştık. 81 bin ürün denetlendi. 1800 üründe fahiş artış saptandı."

KONKORDATO İLANLARI

"Konkordato soruları bize geliyor ama Adalet Bakanlığı'nın konusu. Rakamlar da değişiyor devam eden bir süreç. Her pazartesi yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi 979 firma olmuş. Yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız bir denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda konkordato ilan edilebilecek."