Demokrat Parti'nin İstanbul kararı belli oldu

24 Haziran seçimlerinde İYİP ve CHP ile birlikte 'Millet İttifakı'nı oluşturan Demokrat Parti'nin (DP) seçimlerde aday göstermeyeceği ve İmamoğlu'nu destekleyeceği öğrenildi. DP Genel Başkanı Uysal, 'Sorumlu davranacağız' dedi.

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası bir önceki seçimde aday gösteren partilerin nasıl bir tutum alacağı tartışma konusu olmuştu.

İstanbul seçiminde Ersan Gökgöz'ü aday olarak gösteren ve 22 bin 544 oy alan Demokrat Parti'nin yenilenecek seçime girmeyeceği, Ekrem İmamoğlu'na destek vereceği belirtiliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Demokrat Parti kaynakları, aday gösterilmemesi ve İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde karar alınmasının beklendiğini açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sorumlu davranacağız" dedi.

Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde İYİP ve CHP ile birlikte "Millet İttifakı"nda yer almıştı.