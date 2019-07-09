Demokrat Parti'den Babacan'a 'bize katıl' daveti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'den istifa eden Ali Babacan'a, DP'ye katılması çağrısında bulundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AKP'den istifa eden Ali Babacan'a DP'ye katılması çağırısında bulundu.

DP lideri Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Ali Babacan'ın AKP'den istifasını değerlendiren Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.