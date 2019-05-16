Demokrat Parti İstanbul seçimine katılmayacak

31 Mart seçimlerinde 25 bin 544 oy alan Demokrat Parti, İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

Demokrat Parti, İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimlerinin büyükşehir beledye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da yapılacak olan seçimde, Demokrat Parti sandığa gitmeyeceğini duyurdu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.

31 Mart'taki seçimde DP adayı Ersan Gökgöz 25 bin 544 oy almıştı.