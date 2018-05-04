Demirtaş'tan seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından seçim sürecine dair açıklama geldi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

1- Hepimize hayırlı olsun. Adalet için, özgürlük için, barış için, demokrasi için, birlikte daha huzurlu bir yaşam için hep birlikte HDP’de buluşalım. Haydi görev başına!

2- Bana güvenen ve inanan herkese, tüm halkımıza, HDP yönetimi ve Meclis grubuna teşekkür ediyorum. Sizleri mahcup etmeyecek bir duruşma bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağım.

3- Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi. Emekten, ezilenden, yoksuldan yana bir gelecek var etmek daha mümkün.

4- Kadınların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak, örgütlü bir güç olarak yaşamın her alanında var olması artık gerçekten mümkün.

5-Gençler siz durun ya :) Ortalık zaten karışık. Her şey sizinle beraber, sizin için. Merak etmeyin, geleceği en sağlam olan sizsiniz artık.

6- Kürtler, Aleviler başta olmak üzere kimliğinden ve inancından dolayı ayırımcılığa uğrayanlar; eşit ve özgür olmak hiç bu kadar yakın olmamıştı.

7- Müslüman, Sünni, mütedeyyin yurttaşlar; ne eskisi gibi başörtüsü yasağı ne de şimdiki gibi İslamiyet sömürüsü. İnanca ve ibadete tam özgürlük için çok az kaldı.

8- Farklı din ve inançlara, etnik kimliklere mensup yurttaşlarımız; her biriniz demokratik ulusun eşit ve onurlu birer unsuru olduğunuzu yürekten hissedeceksiniz. 50 gün kaldı.

9- Dereleri, bağları, bahçeleri, ağaçları, hatıraları, yaşam alanları talan edilenler; biraz daha direnin, az kaldı. Doğa talancılarını ve sermayenin yalancılarını def edeceğiz.

10- Yaşam tarzına, kıyafetine, kahkahasına müdahale edilen kardeşlerim; devlette tam bir laik yönetim, toplumda en geniş inanç özgürlüğü. Aslında en kolayı bu. Biraz daha sabır.

11- TEOG, KPSS, YKS mağdurları; eğitimde bilimsel, parasız, eşit imkanlar, istihdamda da liyakat ve adalet için 50 gün daha sıkın dişinizi, ne olur.

12- Haksız yere cezaevlerinde mağdur edilenler, suçsuz yere işten atılanlar; inanın 50 gün sayılıdır, çabuk geçer.

13- Kapatılan gazeteler, televizyon kanalları, içeride-dışarıda baskı gören basın mensupları... Her şeyi bizden beklemeyin, 50 gün boyunca siz de gayret edin :)

14- Dağlar da boşalsın cezaevleri de. Askerin, polisin annesinin eli de yüreğinde olmasın artık. Onurlu bir barış olsun diyenler; en çok da sizin için, acılı anneler için, hiçbirinizi incitmeden bir barış yapalım artık. İnşallah az kaldı.

15- "Ülkeyi tek adam değil çok insan yönetsin" diyenler, vallahi az kaldı. 24 Haziran'ı demokrasi bayramına çevireceğiz.

16- Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, gerilimden bıkanlar; seçimi beklemeyin, şimdiden birbirinize sarılın, kardeşliği yüreğinizde hissedin.

17- Çiftçi, işçi, memur, esnaf, işsiz ve işveren kardeşlerim; üreterek, çalışarak, adil ve eşit paylaşarak Türkiye’yi emeğin cenneti yapacağız. İnanın az kaldı.

18- Haydi hep birlikte eşitçe, kardeşçe, özgürce bir yaşam için, yeni bir gelecek için, huzur ve güven için iş başına. HDP’de buluşmaya!