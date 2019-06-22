Demirtaş’tan Öcalan’ın mektubuyla ilgili açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın mektubuna ilişkin tartışmaları 'algı operasyonu' şeklinde değerlendirerek 'Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağız' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın HDP’ye gönderdiği mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Öcalan’ın mektubu sonrası Erdoğan’ın “Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar savaşı var” sözleriyle ilgili, “İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayri ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum” denildi.

Mektup hakkındaki tartışmaları "algı operasyonu" olarak değerlendiren Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

Sn Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum.

Abdullah Öcalan'ın "HDP’de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" ifadesini içeren mektubu sonrası HDP'den yapılan açıklamada HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde bir değişiklik olmadığı belirtilmişti.