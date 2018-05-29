Demirtaş'tan Meral Akşener'e oy yanıtı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'AKP'nin mülki amirleri her gün Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK'ya başvurular yapıyor' dedi. Demirtaş, Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumuna ilişkin bir soruya ise, 'İkinci turu görmeden HDP'nin bu aşamada bir karar almasına da gerek yoktur' yanıtını verdi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'den Banu Güven'e konuşan Demirtaş, "İhlal ve usulsüzlüklerin had safhada olduğu, meşru olmayan bir seçimde baraj altında kalmamız söz konusu olabilir. Şimdiden bunun hazırlıklarının yapıldığını da görüyoruz. AKP'nin mülki amirleri her gün Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK'ya başvurular yapıyor. Partim bu tarz planları engellemek için gerekli başvuru ve çalışmaları yapıyor. HDP'nin barajı geçememesi gibi bir olasılığı kabul etmiyoruz. Çünkü bu sadece HDP seçmenine değil, Türkiye'de demokrasi yanlısı herkese büyük bir haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "İkinci tura Meral Akşener kalırsa, partiden ve HDP'li seçmenden oy alabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: