Demirtaş'tan Le Monde'a mektup: Desteğinizi bekliyorum

Demirtaş 12 Aralık'taki duruşma öncesinde Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesine bir mektup yazarak destek istedi.

HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesine bir mektup yazdı. Demirtaş mektubunda 12 Aralık 2018 tarihinde tutuklu yargılandığı davanın duruşmasının görüleceği bilgisini paylaşarak, Le Monde'a davayı yerinde izlemelerini veya dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmalarını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar almış ancak yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uymamıştı. Hemen ardından da yargılandığı başka bir davada kendisine verilen hapis cezası onanarak "hükümlü" durumuma düşürülmüştü.

Araştırmacı ve çevirmen Ayşe Erdem, Demirtaş'ın 12 Aralık'ta görülecek olan duruşma öncesi Le Monde gazetesine gönderdiği mektubu özetleyerek çevirdi:

"Size bu mektubu iki yıldır yasadışı bir şekilde tutulduğum yüksek güvenlikli cezaevinden avukatlarım aracılığıyla gönderiyorum. Şu ana kadar partim HDP’ye mensup beş bine yakın kişi aynı amaçla tutuklandı. Halen 58 belediye başkanı ve 9 milletvekili de benimle birlikte cezaevindedir. Düşünceyi açıklama özgürlüğümüz, siyaset yapma hakkımız, Kürt kimliğimiz nedeniyle uğradığımız açık ayrımcılık ve kişi güvenliğimiz nedeniyle bugün de ben sizlerden destek ve dayanışma talep ediyorum. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde uluslararası dayanışmanın hayati derecede önemli olduğuna olan inançla sizin de elinizden gelen her türlü çabayı göstereceğiniz umuyor, diliyorum. 12 Aralık 2018 tarihinde tutuklu olduğum davanın duruşması yapılacak ve üç gün sürecek. Mümkünse davayı yerinde izlemenizi veya tüm imkanlarınızla bu dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmanızı çok önemsiyorum."