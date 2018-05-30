Demirtaş'tan 'Kürt Obama' açıklaması

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Batı medyasında kendisi için kullanılan 'Kürt Obama' nitelendirmesiyle ilgili olarak, "Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir" yanıtını verdi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla The National'ın sorularını yanıtladı.

Demirtaş, cezaevinde olmasının seçimleri sorgulanabilir bir hale getirdiğini belirterek, "Bu haliyle hanginiz kazanırsanız kazanın, gönül rahatlığıyla o koltuğa oturabilecek misiniz diye soruyorum. Çünkü bu yarış devam ederken, cezaevinde kaldığım her gün seçimlerin, dolayısıyla da sonunda seçilecek kişinin meşruiyetine gölge düşürecektir" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre adaylığını son yıllarda Türkiye'nin yarı açık cezaevine dönüşmüş olmasının sembolik bir parçası olarak nitelendiren Demirtaş, Batı medyasında kendisi için kullanılan "Kürt Obama" nitelendirmesi sorulunca "Kürt Trump diye adlandırılmaktan iyidir" diye yanıt verdi.

Demirtaş, seçim kampanyalarında karşılaştıkları engeller sorulunca "İktidarın devletin her kaynağını, resmi-özel tüm medya organlarını istediği gibi kullandığı bir yerde sesini duyurmak, seçim kampanyasını görünür kılmaktır en temel engel" dedi.

Demirtaş bu koşullara rağmen yine de HDP'nin kilit aktör olmaya devam ettiğini belirtti.