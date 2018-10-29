Demirtaş'tan 'ittifak' açıklaması: Muhafazakar adaylar en güçlü şekilde...

HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum' dedi.
Pazartesi, 29 Ekim 2018 09:53

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçimlerde ittifak gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber tarafından yapılan ve HDP'nin resmi sitesinde de yer alan röportajda Demirtaş, "Özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Tabi isimlerin kimler olacağını en geniş biçimde o yerelin halkı belirlemelidir" dedi.

Demirtaş, "Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarının bundan sonraki varlığını ve yokluğunu belirleyecek önemli sonuçlar doğurabilir. AKP seçimden kayıpla çıkarsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir. HDP açısından da kayyum siyasetine ve irade gaspına karşı halkın kendi özyönetiminde ısrarının ve demokrasiden karar kıldığının göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

 
Salı, 23 Ekim 2018 14:39
HDP'den AKP'ye çağrı: Yeniden masaya oturalım
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında AKP'ye çağrıda bulunurken, 'Bugün barış tecrit altında. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP'ye masaya oturma çağrısında bulundu.

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren Temelli AKP'ye "muhatap hatırlatması" yaparak "Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit bitmeden barış konusunda adım atmak mümkün değil. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Gelin masaya oturalım. Muhatabı bellidir. Başka muhataplar arayarak bu sorunu çözemezsiniz. Gelin bu tecrite son verin" ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın "Andımız" kararına ilişkin de konuşan Temelli, "Öğrenci Andı önümüze yeniden geldi. Şimdi Türkiye'de çocuklarımız and okumuyor diye Türk olmalarında bir zafiyet mi ortaya çıktı? Bu and meselesi niye ortaya çıktı? Bu ülkede milliyetçilik üzerinden siyaset yapmanın bir tezahürüdür. Öğrenciler sabah okulda and içmesin, süt içsin. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var" dedi.