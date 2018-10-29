Demirtaş'tan 'ittifak' açıklaması: Muhafazakar adaylar en güçlü şekilde...

HDP'nin eski eş genel başkanı ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum' dedi.

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçimlerde ittifak gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber tarafından yapılan ve HDP'nin resmi sitesinde de yer alan röportajda Demirtaş, "Özellikle Kürt partilerle ittifak çerçevesinde farklı siyasi geleneklerden bu kriterlere uygun adaylar ve özellikle muhafazakar tabanımızın temsiliyetini sağlayacak adaylarımızın da mutlaka en güçlü şekilde listelerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Tabi isimlerin kimler olacağını en geniş biçimde o yerelin halkı belirlemelidir" dedi.

Demirtaş, "Önümüzdeki yerel seçimler AKP iktidarının bundan sonraki varlığını ve yokluğunu belirleyecek önemli sonuçlar doğurabilir. AKP seçimden kayıpla çıkarsa ülkede erken seçim gündeme gelebilir. HDP açısından da kayyum siyasetine ve irade gaspına karşı halkın kendi özyönetiminde ısrarının ve demokrasiden karar kıldığının göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.