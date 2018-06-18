Demirtaş'tan ikinci tur açıklaması: Kesinlikle boykot tutumumuz olmayacak

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçimlerin ikinci turunda parti olarak boykot tutumları olmayacağını açıkladı. Demirtaş, Millet İttifakı'nın 'demokrasi ittifakı' olarak genişlemesini önerdi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, AKP'nin seçim sonrasında muhalefete düşeceğini ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını ikinci turda kaybedeceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Seçime dönük olarak kurulan ittifakların seçimden sonra devam edeceğini düşünüyor musunuz? HDP yine bütün ittifakların dışında mı tutulacak?" sorusuna, "Ben şu andaki Millet İttifakı’nın genişleyerek demokrasi ittifakına dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. En azından Türkiye’yi normalleştirecek, yeniden demokrasi rotasına sokacak geçiş sürecinde muhalefet mutlaka birlikte hareket etmelidir. Yeni anayasa ile durum normale dönünceye kadar her parti fedakârca davranmalı, tabanını buna hazırlamalı, partizanca çıkarları geri plana iterek toplumun ortak çıkarları için birlikte hareket etmenin erdemini göstermelidir" yanıtını verdi.

Demirtaş, "Eğer ikinci tura kalamazsanız, mevcut adaylar içinden herhangi birini destekleme kararı alacak ve ketıl katkısı verecek misiniz?" sorusunu ise, "2. turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. Demokratik bir uzlaşma çerçevesinde 2. turda da şimdiki gibi seçim kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz" şeklinde yanıtladı.