Demirtaş'tan 'hendek' açıklaması: Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Barikat ve hendeklerle ilgili ilk haberler geldiğinde, bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Bunu partililerime bir özeleştiri olarak söylüyorum' açıklamasında bulundu.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davada savunmasına devam etti.

2015 yılındaki hendek çatışmalarına ilişkin konuşan Demirtaş, "Hendek ve barikat olayları 2015 yılının sonlarına doğru çıkmadı. İlk olarak 2014 yılının sonlarına doğru Cizre'de, Diyarbakır Bingöl karayolunda ortaya çıktı. Bu sırada çözüm süreci devam ediyordu. Bu hendekleri kazanlar, 'hiçbir neden yokken polis evimizi basıyor, bizi gözaltına alıyor' diyorlardı. Lice'de ise halk karakol yapımını istemiyordu. Bunun için köylüler yolu kazıp hendek açmışlardı. Bunların ilk ortaya çıkışı 2014'ün sonudur. Bu iki vakadır. Bu olaylar milletvekillerimiz ve partililerimizin gayreti ile hiçbir operasyona gerek kalmadan, ikna yoluyla, diyalogla çözüldü. Hendek ve yol kapatmalarla ilgili yetkililerle kurduğumuz temas, diyalog ve ikna ile çözelim anlayışı, Cizre'de bunu başardık. Zor oluyor, ancak diyalogla başarılabilir dedik" şeklinde konuştu.

2015 Ağustos ve Eylül aylarında bazı ilçelerden hendeklerin kazıldığı yönünde haberlerin basına düşmesi sonucu toplantı yaptıklarını belirten Demirtaş, "7 Haziran seçimlerinden yeni çıkmıştık. Hükümet kurulamamış, erken secim hazırlıkları yapılıyordu. Çözüm süreci fiilen sona ermişti, ancak yeniden canlandırılabilir umutları vardı. Biz de parti olarak bunu tartışıyorduk. Hendek ve barikat kazıldı haberleri çıktı. Bunun Cizre ve Lice'dekini aşan, ondan daha yaygın olduğu bilgisini altık. Şunu samimiyetle söylemeliyim; parti içerisinde herkesle sıcak ilişkiler kurabilen, halkla ilişkileri güçlü bir siyasetçi olduğumu düşünüyordum. Bu konuda yanıldığımı itiraf ediyorum. İlk haberler geldiğinde, bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Böyle olduğunu bilmiyordum ve tahmin de edemedim. Bunu partililerime bir öz eleştiri olarak söylüyorum" dedi.

Aradan 15 gün geçtikten sonra partililerden olaylarla ilgili raporlar geldiğini belirten Demirtaş şöyle devam etti:

"Olayların yaygın olduğu ve sivil halkında bunun içinde olduğu raporları geldi. İnsanların büyük bir kısmı, 'çözüm süreci bitirildi, seçimi tanımadılar, halkın iradesini tanımadılar, bize yapılan bu darbeye karşı olacağız' diyerek, sadece siyasallaşmış insanların değil, sıradan halkın da desteklediği olaylar olduğunu gördük. Siyaset yaptığım dönemde maalesef ıskaladığım bir konu bu olmuştu. Daha sonra parti kurullarında bir karar aldık. Bu hendek barikat olan ilçelerin tamamında, eylül ayı ortasından itibaren her gün 2 ya da 3 ilçede miting yapma kararıydı. Cizre, Nusaybin, Diyadin, Başkale, Yüksekova, Varto ve Silvan ilçelerinin tamamını gezerek miting yaptık. Gittiğimiz ilçelerde, 'Siz bize oy verdiğiniz. Hendek barikat ve çatışma yoluyla hiçbir gencimiz bu işte olmayacak. Bir bedel ödenecekse, siyaseten biz ödeyeceğiz' diyerek hendeklerin kaldırılmasını istedik."

