Demirtaş'tan 'HDP'ye kırgın mısınız?' sorusuna yanıt

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisine kırgın olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı.

HDP'nin 6. yılı nedeniyle hazırladığı videoda yer almayan, tutuklu bulunduğu cezaevinde partisine yönelik eleştirilerde bulunan Selahattin Demirtaş, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhuriyet gazetesinin sorularına yanıt veren Demirtaş, "Kırgın olduğunuz birileri var mı? Meclis’te mesai harcadığınız vekiller, HDP'li olsun olmasın, tahliyeniz için yeterince çaba gösterdi mi?" sorusuna, "Bu tür soruları bir gün sağ salim buradan çıkarsam tekrar sorun lütfen, çünkü şu anda hatırlamıyorum, belki o zaman hatırlarım :)" yanıtını verdi.

Yol haritasını da açıklayan Demirtaş, "Siyaset, sırf partiler aracılığıyla yürütülen bir faaliyet değildir. HDP elbette ki önemli bir siyasi aktör olarak yürüyüşüne güçlenerek devam edecektir. Ben de bir HDP’li olarak, demokrasi ve barış için partimin yanında, partimle birlikte olmaya devam edeceğim. Ama ne yakın ne de ileri bir zamanda HDP’de eşbaşkanlık dahil “seçilmişlik” pozisyonu gibi bir düşüncem yok. Zaten bu saatten sonra, yasal olarak da bunu imkansız kılmak için alelacele ağır cezalarla hem beni içeride tutmaya hem de siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Fakat benim siyasetteki karşılığım, hiçbir zaman oturduğum koltuklardan kaynaklı değildi. Halkla aramızdaki sıcak, hakiki, doğrudan yoldaşlık ilişkisiydi" dedi.

HDP yönetimiyle aralarında sorun olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Demirtaş, "Ben açık fikirli olmaya, eleştiri ve önerilerimi en doğru yol ve yöntemlerle ve sonuç almaya odaklı olarak düşüncelerimi ortaya koymaya hep önem verdim. İki yıllık cezaevi sürecimde de böyle davranmaya özen gösterdim. Partimiz HDP’de bu yöntem, ilkesel bir tutumdur aynı zamanda... Dolayısıyla kendi kendimizi ifade etme eylemlerimizden yola çıkarak bunu ayrılık, bölünme, kriz gibi tanımlamak bize çok yabancı kavramlardır. Ben de, HDP’deki her yoldaşım da kıyasıya tartışır, gerekirse “kavga” eder, sonra da ortak kararlaşmayla, birlikte, omuz omuza, coşkuyla yürümeye devam ederiz" diye konuştu.

DEMİRTAŞ ELEŞTİRMİŞ, HDP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın "HDP tatil havasından çıkmalı" eleştirisine yanıt vermiş. "Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir, fakat yöntem yanlış" demişti.